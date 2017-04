Kalasadamad valmistuvad huvilisi vastu võtma

Päeva jooksul saab tutvuda sadamatega nii väljast- kui seestpoolt, maitsta kohalikku kalatoitu ning kaasa osta värsket kala ja kalatooteid. Igal sadamal on oma programm. Kohal on kalateadlased, kalakokad, vabatahtlikud merepäästjad ning politsei- ja piirivalveametnikud. Saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külaliste meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed ning lastele on kalaõpitoad, õngekoolitused ja purjekool.

Oiu sadamas tegutseva ettevõtte juht Anmar Pihlak kõneles, et kuu aega enne üritust ei oska ta väga palju selle kavast kõnelda, sest peakorraldaja on kalanduse teabekeskus. «Me oleme korraldajatega vestelnud ning tõotab päris uhke päev tulema,» lausus Pihlak.

Tema sõnul on samal päeval Oiu sadamal kavas avada kalarestorani suvehooaeg. «Tänavu läheb järvel kalahooaeg tavalisest paari nädala jagu varem käima ja hooaja alguses on meil olnud päris kõva sagimine,» kõneles Pihlak. Varasematel aastatel on haugipüügihooaeg Võrtsjärvel alanud 1. mail, kuid tänavu algab see Pihlaku prognoosi järgi 15. aprillil ning sadamas valmistutakse külalisi vastu võtma juba siis.

Lisaks Viljandimaa ainsale sadamale on avatud sadamate päeval huvilised oodatud Harjumaale Leppneeme ja Tilgu sadamasse, Pärnumaale Japsi, Võiste ja Lindi sadamasse, Saaremaale Nasva sadamasse, Hiiumaale Suursadamasse, Ida-Virumaale Toila, Läänemaale Virtsu ja Tartumaale Kolkja sadamasse.

Avatud kalasadamate päeva korraldavad maaeluministeerium ja kalanduse teabekeskus.