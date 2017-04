Rakvere teatribuss viib viljandlased Tartussse

Thijl Ulenspiegel sündis koostöös Viljandi kultuuriakadeemiaga. Ugala remondi ja uue maja hõivatuse tõttu ei õnnestunud trupil paraku siin sobivat mängupaika leida ning seetõttu sõidabki teatribuss Viljandist Tartusse "Thijl Ulenspiegelit" vaatama. See on viimane võimalus ära näha 11. lennu diplomilavastus, kus koos on kogu lend.

Teatribussi väljub 3. aprillil Viljandist Tasuja parklast kell 17 ning tagasi Viljandisse väljub see Tartust Vanemuise väikse maja juurest kell 22.20 ehk ligemale 15 minutit peale etenduse lõppu.

17 eurone bussipakett sisaldab etenduse piletit ja bussisõitu. Bussi pääseb etenduse pileti ettenäitamisel. Pileti ostmisel internetis tuleb valida ürituse nimeks "Thijl Ulenspiegel: bussiga Viljandist Tasuja parklast kell 17".