Linlaste kevadkoristuse jäägid rändavad jäätmejaama

Viljandi linnavalitsuse hangete spetsialisti Kaidi Brauni sõnul on kokku lepitud, et äravedu saab teoks kahel nädalal: 17.–21. aprillini ning 24.–28. aprillini.

Selleks, et ettevõtmisega saavutada hea tulemus, on vajalik väga täpselt jälgida aia- ja haljastusjäätmete kogumiseks etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehti, tõrusid ja muid aiajäätmeid kogudes tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval.

Aia- ja haljastusprahi tasuta äravedu ei ole kodanikele kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandis, saavad ka ise aia- ja haljastusjäätmed tasuta jäätmejaama viia. Viljandi jäätmejaama aadress on Pärnu maantee 36 ning see on avatud tööpäevadel kella 9–18 ning laupäeviti kella 9–15.

Aia- ja haljastusjäätmeid võib Viljandis oma kinnistul põletada ajavahemikus 1. aprillist 2. maini ja 15. septembrist 1. novembrini, täites seejuures kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.