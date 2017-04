Hei, sina! Sul on selg valge!

HEIKI RAUDLA, Viljandi volikogu liige

See lugu juhtus siis, kui Eesti teedel vurasid ainult Zaporožetsid, Volgad, Žigulid ja Moskvitšid ning politsei asemel oli miilits.

Hakkasin oma uue Žiguliga Tallinnast Viljandisse sõitma. Lennujaama ligidal võtsin peale hääletaja, keskealise mehe, kelle auto oli katki läinud ning jäänud lennujaama parklasse parandajaid ootama. Sõitsin algul 90 kilomeetrit tunnis, nagu seadus lubas. Kaassõitja kiitis mu korralikku juhtimist. Lisasin tasapisi kiirust, sest tollal polnud maantee ääres neid süngeid trahviposte. Kaassõitja kiitis nüüd mu auto võimsust. Kui jõudsime Paide rajooni piirile, vähendasin kiirust. Kaassõitja päris, mis juhtus. Vastasin, et siin on need oinad iga nurga taga kiirust mõõtmas. Edasi sõitsime taas üheksakümnega. Paides palus kaassõitja peatuda, sest oli koju jõudnud. Ta tänas mind hea sõidu eest ja lausus siis ilmse uhkustundega: «Need oinad siin tee ääres olid minu alluvad.»

Hiljem sain teada, et olin sõidutanud Paide rajooni autoinspektsiooni ülemat.

GERT KIILER, stsenarist

Millalgi kümme aastat tagasi juhtus Liba-Sakala 1. aprillile. Ja et tabada kaks kärbest ühe hoobiga, otsustasin selle kujundada täpselt sellisena, nagu oli tollal Sakala meelelahutuskülg.

Sai välja mõeldud suvaline horoskoop ja videotutvustused, samuti trükitud mõned anekdoodid, millel oli lõpp ära jäetud. Ehk siis väliselt kõik elemendid, mis meelelahutusküljel olid, aga sisu poolest puhas jama.

Lehekülje naelaks oli aga ristsõna, milles oli samuti igasugu jaburusi ja kus omavahel mitte midagi ei klappinud. Igaüks, kes oleks seda mõne minuti lahendanud, oleks aru saanud, et midagi on valesti, ja küllap ka vihastanud. Aga see mind kui kiuslikku tüüpi ei rahuldanud. Me trükkisime ristsõna sellisena, nagu oleks keegi osa ruute hariliku pliiatsiga täis kirjutanud, kustutanud, üle kirjutanud ja siis pooleli jätnud.

Ma ei osanud loomulikult ette kujutada, mis sellele järgneb. Kurjad inimesed helistasid nii postkontorisse kui toimetusse ning läksid, ajaleht käes, poodi õigust nõudma, et keegi on nende ristsõna ära rikkunud. Ka toimetuse sekretär, kes sellest naljast ei teadnud, oli pahane, et keegi on arhiivipanekuks mõeldud lehe ära sodinud.

See juhtum õpetas mind, et ristsõna on ajalehes ikka väga tõsine asi.

KRISTI SÄÄSK, Suure-Jaani Johannese koduse õpetaja

Mõni aasta tagasi pimedal õhtul tulen prooviruumist välja ja jalutan, autovõti õieli käes, tänava äärde pargitud auto poole. Keeran ukse lahti, istun sisse, lükkan võtme süütesse ja... saan aru, et iste on vale, rool on vale, auto lõhn on vale. See ei ole minu auto! Jahmunult astun välja ja märkan, et minu auto on paar autot tagapool. Olin istunud enda omaga sarnasesse Nissanisse. Nagu varas öösel, keerasin võõra auto ukse uuesti kenasti kinni ning lootes, et keegi ei näinud, hiilisin oma autoni ja sõitsin kiiresti-kiiresti minema.