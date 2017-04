Tulevik mängib Narvas Transiga, fännid kogunevad pubis

Narvalased on senisest kolmest kohtumisest saanud kõik erinevad tulemused. Nad on võitnud 5:1 Paidet, kaotanud napilt 1:2 FC I meeskonnale ning viimati tegid 1:1 viigi Tammekaga. Nelja punktiga asub Trans tabelis kuuendal kohal. Tulevik jääb temast maha ühe punktiga, sest pärast esimese vooru 1:0 võitu Sillamäe Kalevi üle sai ta järjest kaks kaotust, jäädes 2:3 alla Paidele ning 0:5 FC I-le.

Viljandi meeskonna peatreener Aivar Lillevere ei tee kohtumise eel saladust, et Tulevik himustab võitu, ent kodus mängiv Narva on siiski võitjasoosik. «Olen kindel, et meil on omad võimalused, et punktid piirilinnast koju tuua,» lausus Lillevere enne kohtumist.

Tuleviku võõral väljakul peetavate mängude eel kogunevad meeskonna poolehoidjad Viljandis pubisse Suur Vend, et ühiselt omadele telepildi vahendusel kaasa elada. Nii on see ka laupäeval.