Viljandi paneb kokku järvepallimeeskonda

Et Viljandi järv on kogu maailmas üks vähestest ja Eestis üks viiest, kus elab haruldane vetikas järvepall, on linnavalitsus otsustanud harulduse linna heaks tööle panna. Täna avalikuks tehtud plaanide kohaselt pannakse 2018. aasta hansapäevade ajaks kokku maailma esimene järvepallimeeskond, mis saab nimeks LBC Viljandi Big Wet Balls.