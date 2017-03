Valitsus otsustas rahvakultuuri keskuse Viljandisse tuua vaid osaliselt

Rahvakultuuri keskuse töötajad leidsid kultuuriminister Indrek Saarele läkitatud pöördumises, et kuna paljud asutused, kellega keskusel suhelda tuleb, töötavad pealinnas, ei oleks sealt ära kolida mõistlik. Samuti juhitakse tähelepanu, et Viljandis on juba kultuuriakadeemia ja pärimusmuusika keskus.

«Meie hinnangul ei ole mõistlik kontsentreerida kogu rahvakultuuri valdkonna arengut toetavaid ja koordineerivaid asutusi ning nende olemasoluga kaasnevaid võimalusi ühte linna,» seisab keskuse töötajate nimel esinenud Aivi Lintnermanni kirjas.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteate järgi otsustaski koalitsioon seetõttu, et rahvakultuuri keskus kolitakse Viljandisse ainult osaliselt: et Viljandis rahvast niikuinii ei ole, jääb rahva osa edasi Tallinna, Viljandile saab aga kultuur.