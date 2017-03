Väikesed sinised tegelased, valged mütsid peas, sabakesed taga – muidugi on need smurfid. Need sarmikad olendid on juba 55 aastat Belgia kirjaniku ja kunstniku Pierre Cullifordi fantaasia ning käe läbi meie maailma jõudnud ja nende populaarsus üha kasvab.