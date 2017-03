Veiseid pidava osaühingu Karpo juhataja Kalev Nurk on piima hinna kerkimisega viimasel poolaastal rahul. Endale kohaselt ei jäta ta naljaga pooleks nurisemata: «Hinnatõusuga on muresid rohkem. Kaks aastat ei olnud muud tegemist, kui tuli nina vee peal hoida. Nüüd, kui raha tuleb rohkem, on vaja katust kõpitseda ja mõnda masinat osta või ehitada.»