Männimäe kortermajadesse kolisid erilised naabrid

Uued elanikud pole päris tavalised naabrid. Aktsiaselts Hoolekandeteenused, mis on riigile kuuluv äriühing, ostis kolm korterit, mis Riia maantee majades müügis olid, ja tegi neis remondi, et paigutada sinna elama kümme psüühilise erivajadusega inimest. Kui kahes korteris on elanikud juba kuu aega sees, siis kolmandasse hakatakse neid järgmisel nädalal kolima.

Riia maantee 28a maja viienda korruse korteris elab kolm meest, kellest kahe koduks oli seni Põltsamaa külje all asuv Võisiku kodu, mis on mõeldud samuti erivajadustega inimestele. Neid kolme meest teavad naabrid põhiliselt hääle järgi. Üks, kõige pikem, räägib kõige kõvemini. Meeste jutt kostab läbi seinte ja põrandate, eriti suureks läheb jutukõmin siis, kui nad suunduvad üheskoos välja suitsu tegema.

Samas trepikojas elav naine, kellel on värskelt renoveeritud korter, rääkis, et veebruaris hakkas trepikojas liikuma palju võõraid inimesi. Et üürimiseks mõeldud korter oli kaks aastat 45 000 euroga müügis olnud, lootis ta, et lõpuks tuleb sinna normaalne perekond. See lootus asendus šokiga, kui ta läks ühel päeval uute naabrite ukse taha, sest neil oli vesi tilkuma jäänud ja kolmandale korrusele välja jõudnud.

«Mulle oli šokk, et ma ei teadnud, mis toimub. Mul on kadunud turva- ja kodutunne,» rääkis anonüümseks jääda sooviv naaber. Ta muretses ka selle pärast, et Hooldekandeteenustele kuuluv korter tõmbab tema korteri hinna alla. «Kui ütlen, et siin on sotsiaalkorter, kus elab kolm kõva häälega meest, siis ei osta keegi,» märkis ta.

Üks otsib noorikut

Naine elabki uute naabrite rütmis – ärkab enne kella kuut nagu nemadki. Olgugi et mehed on sõbralikud ja teretavad juba kaugelt, tunneb ta end siiski ebaturvaliselt ja häiritult. Seda enam et tunneli lõpust ei paista valgust ja kui üks neist peaks ära kolima, tuleb teine asemele.

Majas selle valmimisest, 1984. aastast elanud Imbi Hunt, kelle korter on uutest naabritest üle ukse, tunnistas, et kui varem võis tal uks mõnikord ööseks lukustamata ununeda, siis nüüd kontrollib ta selle igal õhtul üle.

Vaimse puudega elanikud on Hundi sõnul küll väga sõbralikud ja suhtlusaltid, aga ta eelistab nendega distantsi hoida. Suitsu tehes on nad talle sellegipoolest oma elust jutustanud – näiteks sellest, et tegid ükspäev pannkooke ja hernesuppi ning üks pidi noorikut otsima.

Riia maantee 28a ühistu esimees Elmo Poolak tunnistas, et uued elanikud on majarahvas omajagu elevust tekitanud, aga samas tõdes ta, et ühistul pole siin midagi teha.

«Kellele see asi ikka meeldib, aga sellises ühiskonnas me elame ja see on riigi poolt kujundatud seisukoht, et need inimesed peavad meie sekka tulema,» lausus ta.

Riia maantee 28a maja uusi elanikke eile kodus polnud. Naaber teadis, et nad olid lahkunud kell 5.50. Kui Sakala läks Riia maantee 17 majja, kus pakutakse samuti kogukonnas elamise teenust, tuli uksele tegevusjuhendaja Tiina Jams. Väskelt renoveeritud korterist levis tatrapudru lõhna ja kostis vaikset jutukõminat – elanikel oli käsil söögitegemine.