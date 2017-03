Kas olete tähele pannud, et mida pikem ja keerulisem on restoranis roa nimi, seda vähem teda taldrikule jätkub? Ma pole üldse peps poiss, aga vahel ikka tahad ju peenemaid roogasid mekkida. Noh, saab naine kolmandat korda kahekümne viieseks või on laps suvelaagrist ühes tükis tagasi. Põhjuse tähistamiseks ikka leiab.