Viljandi veekeskuse kavandamine on jõudnud uude faasi. Nüüdseks on selgunud Kaalu tänava äärse krundiga seotud riskid ja takistused ning veekeskuse asukohana on raekojas kõne all hoopis praeguse pangahoone alune maatükk.

FOTO: Elmo Riig