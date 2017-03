Olümpiakomitee käivitab noorte saavutusspordi toetussüsteemi

Toni Nõu. / Marko Mumm / Eesti Kergejõustiku Liit

Esimeste toetusesaajate hulka jõudis 89 noorsportlast 20 alalt. Viljandimaalt said stipendiumi vibulaskja Maris Tetsmann ja kergejõustiklane Tony Nõu.

Olümpiakomitee tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni esimehe Tõnu Tõniste sõnul on toetussüsteem oluline tulevikku vaatav samm. «Tahame pakkuda tuge lootustandvatele noortele sportlastele, et suurendada nende konkurentsivõimet omaealiste seas ning lihtsustada üleminekut täiskasvanute klassi. See suurendab tõenäost, et täiskasvanute ikka jõudes jätkavad nad tippspordiga,» ütles Tõniste.

Noorte saavutusspordi toetussüsteemi põhimõtted töötas välja EOK tipp- ja kvaliteetspordikomisjon, toetust saama hakkavate sportlaste valimiseks konsulteeriti alaliitudega. Neljapäeval, 30. märtsil kinnitas EOK täitevkomitee süsteemi põhimõtted ja toetatavate sportlaste nimekirja, mis hõlmab 89 noorsportlast 20 suveolümpiaalalt. Taliolümpiaalade sportlastele käivitub samasugune süsteem uuest taliolümpiatsüklist, mis algab 2018. aasta märtsis.

Toetuse saajad jagunevad kolme vanuserühma: 21-22-aastased, 19-20-aastased ja 14–18-aastased (noorteolümpiate vanuserühm). Toetuse suurus on 2000 eurot sportlase kohta aastas.

«Täna kinnitatud otsus käivitada andekate sportlaste toetussüsteem on oluline samm Eesti tippspordi konkurentsivõime parandamiseks. Kindlasti teeme projekti arendamisel aktiivset koostööd kultuuriministeeriumiga, et leida lahendusi toetussüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks ja selle integreerimiseks Eesti noorte ja tippspordi rahastamise mudelisse,» ütles Tõniste.

Käivitamisfaasis rahastab Eesti olümpiakomitee noorte saavutusspordi toetussüsteemi rahvusvahelise olümpiakomitee solidaarsusfondi noorteolümpia toetustest ja hasartmängumaksu rahast.

Eesti olümpiakomitee tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni tegutseb koosseisus Tõnu Tõniste (esimees), Jaan Talts (aseesimees), Jaanus Kriisk, Erki Nool, Aavo Põhjala, Anna Levandi, Jaak Mae ja Jaan Kirsipuu.