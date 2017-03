Tehnikaülikool kutsub matemaatika sisseastumiskatsele

Tallinna katsele saab registreeruda 31. märtsil kella 11-ni. Tartu katsele 1. aprillini https://www.ttu.ee/1aprill-matemaatika-sisseastumiskatse/

1. aprillil kell 10 saab matemaatikakatset teha Tallinnas TTÜ peahoones Ehitajate tee 5 ning kell 11 TTÜ Tartu kolledžis Puiestee tänav 80a.

Katse tulemus on võrdsustatud TTÜ-sse sisseastumisel laia matemaatika riigieksamiga, arvesse läheb parim tulemus. Tehnikaülikooli sisseastumiskatse põhineb laial matemaatikal.

Sisseastumiskatse tegemine on vajalik, kui sisseastumiseks nõutud matemaatika riigieksamit pole tehtud. Samuti juhul, kui on sooritatud kitsa matemaatika riigieksam, kuid kandideerimiseks on vaja laia matemaatika eksami tulemus.

Matemaatikakatset võib teha ka siis, kui soovitakse parandada oma riigieksami tulemust.

Ülikooli astumiseks tuleb lõpetada gümnaasiumiõpingud. Sisseastumisavaldusi saab esitada 26. juunist sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu. Tehnikaülikooli matemaatikakatset saab teha ka 27. juunil.

Lisainfo katse kohta, registreerumine ning varasemate aastate ülesanded https://www.ttu.ee/1aprill-matemaatika-sisseastumiskatse/.