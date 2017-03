Tartu ülikooli rektoriks valiti tagasi professor Volli Kalm

Valimiskogusse, mis koosneb nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmetest ning professoritest ja juhtivteaduritest, kuulub 250 inimest. 250 hääletussedelist jagati valimiskogule välja 215.

Esimeses voorus oli hääletuskastis 215 sedelit. Volli Kalmu poolt hääletas 113 ja Margit Sutropi poolt 97 valimiskogu liiget. Märgistamata sedeleid oli 5. Teise valimisvooru pääses Volli Kalm.

Teises valimisvoorus oli hääletuskastis 210 sedelit. Volli Kalmu poolt hääletas 147 valimiskogu liiget.

Professor Volli Kalm ütles oma lühikeses sõnavõtus enne valimiskoosoleku algust, et tunneb vastutust hiljuti alustatud arengute ees. «Ma tunnen vastutust nende sisulise elluviimise ja võimalike vigade parandamise eest. Usun, et me koos saame ja teeme selle ülikooli paremaks. Ma luban, et töötan kõigi meie ja parema ülikooli nimel,» rääkis Kalm.

Volli Kalm on sündinud 10. veebruaril 1953. Ta lõpetas 1976. aastal Tartu ülikooli geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses Kalm geoloogiakandidaadi kraadi tööga «Formation, composition and usage of glaciofluvial deposits in Estonia». 1988-1989 oli ta järeldoktorantuuris Alberta ülikooli geoloogiaosakonnas.

Volli Kalm on alates 1981. aastast töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis. 1998–2003 oli ta Tartu ülikooli õppeprorektor. 2012. aastast on professor Volli Kalm Tartu ülikooli rektor.

Professor Volli Kalmu uus ametiaeg algab 1. juulil.