Päevakeskuse põhimäärusest volikogu liikme silme läbi

Mõni logopeed on otsustanud võtta endale täie teadmisega lisakoormust, et teenida madalale põhipalgale lisa. Tugispetsialistide palk on tõsine teema. Praegu teenivad mõnedki neist põhipalgana 750–900 eurot bruto, mida on tunduvalt vähem kui õpetajatel.

Osakonna loomine iseenesest ei taga palgatõusu. Seda oleks võimalik tagada ka siis, kui volikogu võtaks vastu otsuse linnaeelarvest tugispetsialistide tööd toetada. Küll aga tasuks linnavalitsusel mõelda selle peale, kuidas ta tagab logopeedidele uues struktuuris samasugused hüved, nagu neil on koolides, sest päevakeskuse struktuuris poleks nad enam haridustöötajad. Näiteks kas logopeedidel säiliks reformi järel haridustöötaja staatus, mis võimaldab neil olla haridustöötajate ametiühingu liige koos ühingu liikme privileegidega?

ENT MIS PEAMINE: kuidas see reform tagab ikkagi laste vajadustest lähtuva abi kättesaadavuse? Linnavalitsus on rääkinud palju Pärnu mudelist, kus on loodud samasugune keskus. Kuid miks just Pärnu? Sama hästi võiksime võtta eeskujuks Viljandi gümnaasiumi või Tartu Kivilinna kooli, millel on oma niinimetatud õpitoe keskused. See tähendab, et tugispetsialistid on koolis kohal ning keskenduvad konkreetselt sellele õpilaskonnale, kes neid ümbritseb. See tagab nii operatiivsuse kui konteksti tunnetuse, mis ei pruugi olla sama, kui spetsialist peab ennast jagama mitme asutuse vahel. Veelgi enam – kui praegu on räägitud, et tugispetsialist hakkab olema mingi kellaajani ühes asutuses ja sealt edasi teises, siis kuidas ikkagi tagatakse kriisiolukordades operatiivsus, kui näiteks logopeedide arv ei kasva?

Fakt on, et lasteaiad vajavad suuremat tugispetsialistide tuge, kui nad praegu saavad endale lubada, ning seetõttu on vaja teemaga tegelda. Küll aga tundub mulle, et lahendus peitub pigem uute spetsialistide palkamises ja konkurentsivõimelise töötasu pakkumises, mitte olemasolevate viimises ühte struktuuri. Täna õhtul istun ma aga koos 26 teise volikogu liikmega laua taga, kõnealune plaan nina all ja küsimused pea kohal õhus. Isegi kui need saavad vastuse, on eraldi küsimus see, kas asjaga seotud isikud tulevad plaaniga kaasa.

Tuletan meelde, et seda ümberkorraldust tahetakse teha 1. septembriks ehk viie kuuga, mille sisse mahub ka suvi koos juuliga, mis on puhkuste aeg. Kas sellist reformi saab nii kiiresti edukalt ellu viia, kui asjaga seotud isikud pole ühel lainel?

Arvestagem sellega, et kogu reform peab lähtuma «lapse vajadustest, toetama lapse ja teda kasvatavate isikute suhteid ja sotsiaalset toimetulekut ning olema kättesaadavad, õigeaegsed, tulemuslikud ja pikaajalise positiivse mõjuga».