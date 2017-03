Mälestusmärgi juurde viidud pärjad kadusid

Viljandlane Vaike Hiiesalu ütles, et ta oli käinud laupäeval mälestuskivi juures vaatamas, kuidas sinna toodi viis-kuus pärga ning süüdati küünlaid. Inimesi tema sõnul kuigi palju kokku ei tulnud, aga pärgi ja küünlaid oli kena vaadata.

Napid 24 tundi hiljem ehk järgmisel päeval kella kolme paiku läks ta sealt uuesti mööda, aga enam polnud alles ühtki pärga ega küünalt.

«Ma olin nagu šokis, et kas see on unes või milles asi on,» lausus Hiiesalu. «Lilled ja pärjad võiksid ikka nii kaua olla, kui neil väljanägemist jagub. Aga et need 24 tunni jooksul ära viiakse ja veel puhkepäeval... Ega linn neid ära koristanud?»

Ta lisas, et rääkis oma tuttavatega, kellelt kuulis, et väga kiiresti on pärjad kadunud ka näiteks Laidoneri monumendi juurest.

Viljandi linnavalitsuse majandusameti haljastuse ja heakorra spetsialist Liisi Preedin ütles, et Viljandi Linnahoolduse töömehed viivad mälestuspaikadesse asetatud lilled ja pärjad ära alles siis, kui need on närtsinud ning oma ilu kaotanud. Küüditamisohvrite mälestusmärgi juures Linnahooldus tema kinnitusel pärgi ei puutunud, küll aga viidi puhastustööde ajal küünlad ära järgmisel hommikul.

«Tõesti kummaline, et keegi sealt värsked pärjad ära võttis, aga tuleb nii välja,» nentis Preedin.

Viljandi Linnahoolduse juhataja Margus Suigusaar lausus, et töömees käis mälestusmärgi juures järgmisel hommikul kella üheksa ja kümne vahel ning siis olid pärjad juba kadunud.