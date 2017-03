Ugala on vaid nädalaga toonud linna neljakohalise arvu läbisõitjaid ja külalisi. Kõigi nende majutamiseks pakuvad siinsed ettevõtjad suurima heameelega oma teenuseid. Majutusäri Viljandis õitseb.

