Uued Hundid on ootamas

Tänavune fotovõistlus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning laste ja noorte kultuuriaastale, mille tunnuslauseks on «Mina ka!».

«Meie võistluse eripära ongi see, et kõrvuti täiskasvanutega osalevad lapsed ja noored,» ütles žürii esimees Rein Maran. Eelmisel aastal osales ligi tuhat autorit rohkem kui 7500 tööga. Laste ja noorte tööd on žüriid alati vaimustanud. Seetõttu on oodatud harrastus- ja profifotograafide kõrval osalema noori autoreid.

Võistlus käib nagu ikka kolmes vanuserühmas: lapsed, noored ja üldarvestus. Fotokonkursi kategooriaid on 15, nende seas esimest korda «Liikuv looduspilt», kuhu oodatakse kuni 90 sekundi pikkusi videoid, mis koosnevad kas üksikust videokaadrist, lühikesest monteeritud videoloost, stop-motion- või time-lapse-tehnikas võttest.

Töid hindab fotograafide, kunstnike ja loodusteadlaste žürii Rein Marani juhtimisel.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 3. aprill. 15 Tantsivat Hunti jagatakse võitjatele 30. aprillil Estonia kontserdisaalis, kus kuulutatakse välja ka aasta loodusfotograaf 2017.

Parimatest piltidest antakse välja «Loodusfoto aastaraamat 2017».

«Loodame, et see raamat saab vabariigi 100. aastapäeva vääriline, annab hea ülevaate loodusfotograafide meisterlikkusest, pakub meile kõigile rõõmu ning lisaks sobib hästi tänavuse looduskaitsekuu motoga »Eestilt Euroopale«,» ütles võistluse vastutav korraldaja Jaan Riis.

Looduse Aasta Foto 2017 kohta leiab lisainfot ning fotosid saab üles laadida aadressil laf.looduseomnibuss.ee.