Video. Jarmo Ahjupera liitub peagi Tulevikuga

Jarmo Ahjupera on Võhmast pärit võimas ründaja, koondislane, kes nooruspõlves Viljandimaalt lahkumise järel paugutas väravaid nii kodumaa kõrgliigas kui Ungaris. Nüüdseks on ta Maarjamaal tagasi, peab siin kohvikut ja kasvatab lapsi. Jalgpallinälg aga on alles ja kustutama tuleb Jarmo seda nälga kodukanti. Juba varsti, enne on vaja vaid põlveoperatsioonist taastuda.