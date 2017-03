Kas kõik valetavad?

SUUR OSA EESTIT valitsenud poliitikuist on sama suurt Ameerika usku, kui olid nõukogude ajal Eestit juhtinud tippkommunistid kommunismi usku. Vahe on ehk selles, et tollased Eesti kommunistlikud tippliidrid ei tõtanud Moskva sageli poolearulisi korraldusi jooksujalu täitma, nii nagu teevad meie tänased võimukandjad ookeani tagant tulevate juhtnööridega. Meenutagem USA presidendi George W. Bushi ultimaatumit «Saddam Hussein ja tema pojad peavad lahkuma Iraagist 48 tunni jooksul» ning sellele järgnenud rünnakut 2003. aastal. Tulemus: 200 000 hukkunut.