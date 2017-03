Arvamusfestival korraldab ideekorje laste mõtete üle arutlemiseks

«Lastearutelu on, nagu nimi ütleb, laste korraldatav ja peetav arutelu,» selgitas festivali eestvedaja Ott Karulin. «See aga ei tähenda tingimata, et ka aruteludes peaksid osalema ainult lapsed, vaid meile on oluline, et lapsed neid korraldaksid.» Karulin lisas, et kuna noorte aruteluala on mõeldud põhikooli lõpuklasside ja keskkooliõpilastele, oodatakse lastearutelusid korraldama just V–VII klassi õpilasi, võimaluse korral veel nooremaid.

Ideekorjes on oodatud osalema kõik koolinoored kogu Eestist, aruteluettepanekuid saab esitada aadressil https://www.arvamusfestival.ee/ideekorje-lastele/. Kui ideed saavad välja valitud, aitavad festivali korraldajad koolidel välja selgitada, milline on parim aruteluvorm ja kes võiks seal osaleda. Arutelud valmistatakse tehniliselt ette koostöös arvamusfestivali tiimiga enne kooliaasta lõppu.

Neli väljavalitud lastearutelu avalikustatakse koos ülejäänud aruteluprogrammiga 1. juunil.

Arvamusfestival on kogu ühiskonda kaasav, eri maailmavaadetele avatud kohtumispaik, mille eesmärk on arendada arvamuskultuuri ja kodanikuharidust. Viies arvamusfestival on 11. ja 12. augustil Paides. Kahel päeval peetakse üle 150 arutelu, mida korraldab sadakond organisatsiooni.

Arvamusfestivalil on alati olnud ka lasteala, kus on tegutsenud lastehoid ja pakutud meelelahutust. Arvamusfestivali lastearutelusid aitavad korraldada ajaloomuuseum, Eesti Vabariik 100, laste ja noorte kultuuriaasta «Mina ka!», Eesti väitlusselts ja programm «Noored kooli».