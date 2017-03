Noortebändide võistlusel on alanud demovoor

17. noortebändide võistluse demovoor on hoo sisse saanud. Konkurss ei ole stiililiselt ja instrumendiliselt suunitletud, jättes kõikidele võimaluse kandideerida, kuid repertuaar peab olema omalooming.

Konkusi peakorraldaja Märt Trumani sõnul on üritus varasematel aastatel olnud hüppelaud päris paljudele ansamblitele ja artistidele. «Iseäranis tunneme uhkust möödunud aasta finalistide üle, kes on osanud konkursil õpitu ühendada töökusega ning saavutanud märkimisväärseid tulemusi albumite ja muusikavideote näol, aga ka koostööprojektide ning esinemiste rohkuse poolest,» kõneles Truman.

Võistlusel osalejad selguvad juba suve alguseks, et bändidel oleks piisavalt ettevalmistusaega pakkuda oktoobrikuises poolfinaalis kvaliteetset etteastet.

Poolfinalistid moodustuvad demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikelt konkurssidelt valitud osalejate vahel. Praeguseks on olnud juba Rapla «Vesiroosivisioon» ning ees on Ida-Virumaa ja Saaremaa bändivõistlused ning «Tudengibänd».

Sel aastal on «Noortebändi» poolfinaalid Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Noortebänd on Eesti olulisim ning suurima kõlapinnaga bändivõistlus, mis loob parimaid tingimusi noorte muusikute mitmekülgseks arenguks ning pakub uutele tulijatele avalikkuse kõrgendatud tähelepanu.

Aastate jooksul on sellelt võistluselt tuule tiibadesse saanud sellised tegijad nagu Lepatriinu, The Notes, The Boondocks, Ziggy Wild, EiK, Sibyl Vane, Slippery Slope, Frankie Animal ja paljud teised.