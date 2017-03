Rahvakalender ärgitab naisi pidutsema

Täna on paastumaarjapäev, mis on üks tähtsamaid kevadtalviseid pühi. Rahvakalendri järgi oli see päev, mil abielunaised pidutsesid ja käisid kõrtsis – nagu kõigil naistepühadel, nii pidid ka maarjapäeval naistepeole või selle lähedusse sattunud mehed naistele välja tegema.