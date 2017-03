Suislepa tuulik kõrgub kiiskavvalge puravikuna, seltsiliseks peagi valmiv kõrvalhoone. Seinte alumine osa saab valgeks siis, kui rõdu on valmis. Peremees Artur Grossthali sõnul ei taheta rõdu ehitamise ajal riskida seina rikkuda. Uksed avatakse tuleval kevadel.

Kolm aastat kestnud ja 2015. aastal võiduka lõpu saanud kohtuvaidlus läks Suislepa tuuleveskit taastavale Artur Grossthalile maksma nii palju aega ja raha, et see pani järsu piduri plaanile veski tänavu külalistele avada. Tuleva aasta mais loodab ta seda siiski teha, kuigi vahepealse aja jooksul on maadelnud veel mitme takistusega.