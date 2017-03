Viljandi keskerakondlased jätkavad riigikogulase juhtimisel

Hallemaa sõnas, et lisaks esimehe ja juhatuse valimistele arutati eelseisvaid omavalitsuste valimisi ning seda, millised on Keskerakonna mõtted Viljandis. «Väga oluline debati- ja kampaaniateema on meie arvates tasuta ühistransport ning vähemalt eakatele ning lastele ja õpilastele tasuta bussisõidu tagamine ka Viljandi linnas,» rääkis Keskerakonna asutajaliige.

Ta sõnas, et erakond võtab Viljandis kandideerimist väga tõsiselt. Selleks töötatakse hoolikalt erakonna keskse programmi koostamisega ning analüüsitakse vajadusi ja võimalusi konkreetselt Viljandi vajadustest lähtuvalt. «Läheme eelseisvatele valimistele suurema nimekirjaga, kui tegime seda eelmistel valimistel,» rääkis Hallemaa. Toona kandideeris linnavolikogu 27 kohale 31 keskerakondlast.

Riigikogulane lisas, et kahtlemata on sel korral eelis ka see, et valitsuses on Keskerakond peaministripartei ning juba on tehtud olulisi otsuseid, mis Eesti elu muudavad.

Lisaks esimehele valiti kaks aseesimeest ning juhatus. Keskerakonna Viljandi osakonna aseesimeesteks said Elis Ventonen, Sirje Taalmaa ja Annika Lehesadu. Juhatusse valiti Mare Mihkelson, Katrin Kivistik, Arne Sammel, Mare Kuura, Valli Veigel, Uno Lüüs, Ado Tomson, Lea Saareoks, Liia Ardel, Karl Õmblus ja Anne Kaarmäe.