Bonzo sooritab oma alter ego mõrva, mis annab kuuluvuse kuulsasse 27-ste klubisse. See tähendab, et Bonzo lõpetab 27-aastaselt – just niikaua on Albrecht sellist lavanime kasutanud –, nagu paljud head muusikud ja lauljad: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain ja Amy Winehouse.

|

FOTO: Peeter Kümmel