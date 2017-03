Täna on veepäev

Iga-aastase veepäeva tähistamisega pööratakse tähelepanu veeprobleemidele meil ja maailmas. Ülemaailmset veepäeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel 24. korda.

Reovesi on vesi, mis on reostunud inimtegevuse tagajärjel. Seda tekib olmes ning tööstuses ja põllumajanduses. Kuigi reoveepuhastites eraldatakse reoveest keskkonnale ohtlikud saasteained ja loodusesse jõudev heitvesi on keskkonnale ohutu, siis fosfor ja muud keskkonnale ohtlikud ained jäävad reoveesettesse. See on mahu järgi suurim reovee töötlemise kõrvalsaadus. Oskuslikult töödeldes saab sellest toota energiat või kasutada seda haljastuses või põllumajanduses.