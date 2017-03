Kaheksa kooli jagavad täna veebi teel kogemusi

«Vebinar on suunatud kõikidele, kes soovivad kaasa aidata oma kogukonna ja seal asuva kooli sidumisele ja edendamisele,» sõnas algatuste Huvitav Kool eestvedaja Pille Liblik lisades, et kõikides koolides on tehtud head tööd.

Vebinari esinejad osalesid möödunud aastal algatuse Huvitav Kool ja SA Innove korraldatud projektikonkursil ning said toetust erinevateks tegevusteks, mis aitasid neil koos kogukonnaga kooli õppekava arendada. Täna tutvustavad koolid oma tegevusi, nende planeerimisprotsessi ja tulemusi.

Vebinaril astuvad üles Viljandi Gümnaasium, Haanja Kool, Häädemeeste Kool, Narva Keeltelütseum, Narva Paju Kool, Sinimäe Põhikool, Tamsalu Gümnaasium ja Vastseliina Gümnaasium.

Vebinarist saab osa võtta Tartu Ülikooli televisiooni UTTV kaudu kõikjal üle Eesti. Sündmust võib jälgida nii reaalajas kui ka hiljem järele vaadata. Lisaks on võimalik esitada vebinari ajal läbi veebirakenduse esinejatele küsimusi.