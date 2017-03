Kohvikuöö korraldajad ootavad põnevaid ideid

Parasjagu käib kohvikuideede kogumine. Aprilli lõpuks on korraldajatel kavas välja valida 15–20 kohvikut, mis suursündmuse programmi lisatakse.

Kohvikuöö peakorraldaja Gea Melini sõnul on ettevalmistustega seekord varem pihta hakatud, sest möödunud aasta näitas, et huvi nii kohvikute avamise kui nendes käimise vastu oli üle ootuste suur. «Eelmise aasta kohvikuöö sai ootamatu külaliste hulga, arvestades, et sündmus oli suhteliselt hilja välja hõigatud ja Viljandi kultuurimaastikul uudne. Samamoodi oli oodatust arvukam kohvikuööl osaleda soovivate pop-up-kohvikute arv. Olime arvestanud 500 külalisega, aga sellist mitmetuhandelist inimmassi me oodata ei osanud,» rääkis Melin.

Seda, kui paljud ja millised Viljandi olemasolevatest kohvikutest ettevõtmises osalevad, korraldaja veel öelda ei osanud. «Et praegu on alles sooviavalduste saatmise aeg, ei oska täpset arvu öelda. Ilmselt jääb statsionaarsete kohvikute arv viie juurde.»

Et möödunud aasta kogemuse põhjal on inimeste huvi kohvikute pidamise ja neis käimise vastu suur, peavad kohvikute ideed olema hästi läbi mõeldud.

«Muffinite ja võikudega saab igaüks hakkama, aga sellist lihtsa raha teenimise kohta me ei oota. Pigem ikka kirglikke kohviku- ja ööarmastajaid, kes üheks õhtuks teistele oma uksed avada soovivad ning midagi peale lihtsa tarbimise pakkuda tahavad,» kõneles Gea Melin.

Tema sõnul ei ole määrav, kas kohviku looja on pärit Viljandist või kaugemalt, kuid oluline on, et ta leiaks endale ise pinna ja looks hea kontseptsiooni. «Kohvikuid valides jälgime kindlasti menüüd, kontseptsiooni ja selle põhjalikkust ning kõike lisanduvat: kas on mõeldud juurde mõni töötuba, kontsert, ühistegevus või teemavestlused. Ka asukoht on tähtis. Kohvikutegijate päritolul ei ole tähtsust, küll aga peaks olema endal pind, kus kohvikut teha, ning eeliseks on asukoht kesklinnas,» selgitas Melin.

Idee kohvikuööl kohviku avamiseks saab esitada 7. aprillini aadressil gea@kohvikfellin.ee. Kirjeldusse tuleb lisada kohviku teema, asukoht, algidee ja meeskond. Kohvikuöö programm koostatakse ning osalejaid hakatakse avaldama 1. maist.

Kohvikuöö kuulub Viljandi hansapäevade ametlikku programmi.