Valitsus on pärast aja mahavõtmist automaksu plaaniga edasi liikunud, kuid kriitika selle ümber ei taha vaibuda. Esialgu sai turmtuld kavatsus küsida maksu sõiduki iga omanikuvahetuse puhul ja praeguseks on sellest õnneks loobutud. Nüüd on peaküsimuseks kujunenud, kuidas aitab järgmisest aastast rakenduv maks Eesti autoparki keskkonnasäästlikumaks muuta, kui vanemate ehk saastavamate autode esmasel registreerimisel tehakse suuri soodustusi.