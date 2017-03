Viljandi jääspordikeskus – kas meie linna uus edulugu?

Viljandi asukoht Eesti keskel ning meie looduskaunis, turvaline ja rahulik keskkond loovad suurepärase tausta. Jäähalli lähedale jääv koolistaadion, ümber järve kulgev terviserada ning järve ümbrus annaksid loodavale kompleksile ideaalse lisaväärtuse nii sportlaste kui tavaturistide vaatevinklist.

Ma ei ole käinud küll kõikides maailma jäähallides, ent ma ei tea Eestis ega meie lähiriikides ühtegi sellist täiuslikku jääspordikompleksi. Olen näinud uhkeid klaasist ja marmorist jäähalle, aga ise sooviksin pigem toimetada lihtsas, koduses jäähallis, kus kõik on olemas ja mugavalt käe-jala juures.

Endise kutsekooli hoone kasutamine tooks jäähalli seda füüsiliselt liigutamata välja trööstitust tööstusrajoonist: uus kompleks asuks Viljandi ühe põhitrassi äärses elurajoonis. Kahest juhuslikult kõrvuti asuvast rajatisest tekiks üks korraliku potentsiaaliga täiuslik struktuur. Tekiks tõeline sünergia!

«Elamussport» on järgmine märgusõna, kirjeldamaks neid võimalusi, mida tulevasel kompleksil oleks pakkuda. Iluuisutamine on silmale väga ilus vaadata, paraku jääb see ikkagi nišialaks. Jäähoki ja jääkeegel on aga hasartsed meeskonnamängud, mida saab harrastada igaüks, olenemata soost ja vanusest või isegi tervislikust seisundist (invasport). Lisaks treeningule pakuvad need alad võimalust koos sõprade või kolleegidega vahvalt ja, mis peamine, tervislikult aega veeta. Jääkeegli puhul pole vaja isegi uiske jalga panna, nii et see ala sobib ka inimestele, kes mingil põhjusel ei julge või ei taha uisutada. Kummagi ala puhul ei pea endale kallist varustust soetama, vaid seda saaks jäähallist laenata.

Jäähoki on kõigis meie naaberriikides üks populaarsemaid spordialasid. Seda harrastatakse ise ja nauditakse pealtvaatajana ning see toob jäähalli kohale suuri rahvahulki. Jääkeegel on aga nii Eestis kui mujal maailmas praegu kõige kiiremini populaarsust koguv taliolümpiaala. Eestis saab seda seni harrastada vaid Tallinnas, mistõttu pole kahtlustki, et pakkudes sellist võimalust tulevases Viljandi jääspordikeskuses, leiaksime hulgaliselt harrastajaid nii kohapealt kui kaugemalt.

Kuna jääkeegliüritused on üldjuhul väga pikad, näitavad Tallinna kolleegide kogemused, et selle ala kasumlikuks muutmiseks on vaja rajada eraldi jääväljak, et mitte häirida põhijää kasutamise graafikuid. Kompleksi suure jäähalli kõrvale planeeritav väiksem hall kahe jääkeeglirajaga annaks võimaluse pakkuda jääkeeglist vabu aegu jääl uisutamiseks või mitmesugusteks jääüritusteks pisut soodsama hinnaga, samuti paindlikkuse kasutada tippaegadel paralleelselt kahte jääväljakut. Nii Eesti jäähokiliit kui curling’uliit toetavad kompleksi rajamise ideed ning peavad seda väga suure tulevikuperspektiiviga ettevõtmiseks.

Vähe tähtis ei ole ka kompleksi hariduslik aspekt. Eesti koolide kehalise kasvatuse õppekavas on talispordialadest ette nähtud kas suusatamine või uisutamine. Meie olematud talved muudavad mõlema ala harrastamise välitingimustes üsna keeruliseks. Linnades, kus on olemas jäähall, on võimalik uisutamist õpetada ning miks mitte ka jäähokit ja jääkeeglit harrastada nii koolitundides kui koolispordi tasemel.

Eestis on praegu päevakorral kehalise kasvatuse õppekava ümberkujundamine. Selle asemel et nõuda lastelt näiteks ühel jalal libisemise selgeks saamist, võiksime panna nad lõbusat ja kaasahaaravat hokit mängima ning õige pea on neil märkamatult selge ka uisutamine. Nii edaspidi kui tagurpidi, nii ühel kui kahel jalal. Uisutamisoskus ei ole küll seotud otseselt ellujäämisega nagu ujumisoskus, ent annab elus päris vajaliku tasakaalu- ning keha- ja ruumitunnetuse.