Osaühing Pesuekspert on tegutsenud veidi üle 16 aasta.

Eesti kinnisvara korrashoiu liit (EKKL) andis eelmise aasta parima korrashoidja tiitli Viljandi koristusfirmale Pesuekspert. Ettevõtte juhataja Tiit Jürmanni hinnangul on see suurim tunnustus, mis 16 aastat tegutsenud osaühingule osaks on saanud