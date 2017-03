Reformierakonna Viljandi linnapeakandidaat on Madis Timpson

«Viljandi on minu kodulinn ja selle käekäik on mulle oluline. Olen siin sündinud, kasvanud ja koolis käinud. Mul on väga hea meel, et erakonnakaaslased soovisid mind näha linnapeana – eks see näita usaldust,» lausus Madis Timpson.

Tema sõnul ettevalmistused kohalikeks valimisteks juba käivad ning programmi koostamine on täies hoos. Timpsoni ütlemist mööda on Reformierakond olnud alati kahe jalaga maa peal ning lähtunud kainest mõistusest. «Kindlasti me ei luba meestele ilma rahata viina ja naistele kaineid mehi. Meie programm on suunatud tulevikku, kus kesksel kohal on linnakodaniku heaolu,» lausus ta.

Madis Timpson on sündinud 1974. aastal Viljandis. Ta on õppinud Tartu ülikoolis ajalugu ja juurat ning tal on magistrikraad õigusteaduses. Madis Timpson on töötanud advokaadibüroos ja Viljandi linnavalitsuses linnasekretärina ning tal on ka kogemus erasektorist. Aastaid on Madis Timpson nõustanud vabariigi valitsuse ministreid ning viimane suurem töö oli haldus- ja riigireformi ettevalmistamine Arto Aasa meeskonnas. Madis Timpson on olnud Viljandi linnavolikogu liige aastast 2005, praegu juhib ta linnavolikogu hariduskomisjoni ja Reformierakonna saadikurühma.