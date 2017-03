Kuidas puhuda maapiirkondadele elu sisse?

SÜGISEL TOIMUVATE kohalike valimisteni on jäänud veidi enam kui 200 päeva ning tähelepanelikul lehelugejal ei ole jäänud märkamata, et juba ilmub artikleid, milles väidetakse Eestis kõik halb olevat – negatiivsuse najal on autoril ju lootus iseennast paremas valguses näidata. Hea näide sellisest stiilist on vabaerakondlase Märt Meesaki hiljutine arvamuslugu Sakalas. Selles nentis poliitik, et maapiirkondade inimesed ootavad värskelt valitsuselt suuri otsuseid ja nende senisest suuremat väärtustamist.

Pean seda teemapüstitust väga oluliseks. Olen veendunud, et uus kolmikliit on juba esimese 100 päevaga näidanud: maaelu tugevdamiseks on tehtud rohkem, kui mitu eelmist valitsust suutis aastatega.

Kui kellelgi on hirm, et äkki on valitsuse maksureform, millega madalamat ja keskmist palka teenivad inimesed saavad esimesed 500 eurot tulumaksuvabalt, meie ainus majanduskasvu ja maaelu parandamise lahendus, siis seda on kerge ümber lükata. Tuleb lihtsalt otsa vaadata faktidele.

MAAELU KÄIVITAMISEL on suur osa põllumeeste käekäigul, mis pole viimastel aastatel just väga hea olnud. Iga suletud farm tähendab kaduvaid töökohti. Selleks et põllumajanduse seisu parandada, taastasime põllumeestele üleminekutoetused Euroopa Liidu lubatud maksimaalses mahus. Nende toetuste suurus on tänavu peaaegu 20 miljonit eurot ning samasse suurusjärku jäävad toetused ka tulevatel aastatel.

Lisaks üleminekutoetustele kasvasid kriisiabi ja teised väga vajalikud toetused. Sellega anname oma põllumajandussektorile tagasi sama konkurentsipositsiooni, mis on olnud aastaid lätlastel ja leedukatel.

Suhtumine maaellu on muutunud ning paremaks on läinud ka põllumeeste suhtumine valitsusse. Selle teema võttis minu hinnangul hästi kokku tuntud põllumees Juhan Särgava, kes sõnas hiljuti, et põllumehed on saanud uue valitsuse tulekuga tagasi kindlustunde ja lootuse tuleviku suhtes.

Kuid olgu, maaelu ei koosne ainult põllumajandusest. Piirkondliku elu korraldajad on piirkonnas elavad inimesed ja kohalikud omavalitsused. Riigi keskvalitsuse roll on omavalitsusi toetada ja seda me ka teeme.

Paraku on omavalitsuste elu pärast 2009. aasta tulubaasi kärpeid olnud võrdlemisi piiratud. Nende olukorra parandamiseks on vaja lisaraha. Juba koalitsiooniläbirääkimistel sai otsustatud, et riik eraldab kohalikele omavalitsustele tuleval aastal lisaks veel 30 miljonit eurot, mis lihtsustab selgelt ülesannetega hakkama saamist. Samasugust toetust makstakse ka edaspidi.

Peale tulubaasi suurenemise laekub omavalitsuste eelarvesse tuleval aastal vajalik raha matusetoetuse taastamiseks. Eraldi saab välja tuua kasvava koolilõuna toetuse ning lisaraha tugispetsialistide palgaks ning õpetajatele koolis ja lasteaias. Need on kõik sammud kohaliku omavalitsuse arendamise nimel. Lisaks olgu öeldud, et kasvav tulubaas tähendab ka seda, et linnad ja vallad peavad senisest enam tegelema piirkonna ettevõtluskeskkonna arendamisega.

Õpetajate ja lasteaednike palga konkurentsivõimelisemaks muutumine tähendab, et koolidesse on võimalik leida noori õpetajad.

Elu maal sõltub paljuski kooli ja lasteaia olemasolust. Siinkohal tuleb appi ka valitsuse otsus eraldada senisest enam raha kohalike gümnaasiumide säilitamiseks.