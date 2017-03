Käsipallurid üritavad täna olla külaliste vastu inimlikult ebaviisakad

«Oleme Viimsi vastu hädas olnud realiseerimisega ning osa nende mängijaid on meile liiga palju pahandust teinud,» lausus Viljandi HC peatreener Marko Koks.

Juhenda tõdes, et meeskond on mänginud liiga ühekülgselt ning eesmärgile jõudmiseks on tarvis suurendada resultatiivsust ja laiendada viskajate ringi.

Neljandal kohal olev Viljandi HC jääb HC Viimsi / Tööriistamarketist maha ühe punktiga, kuid teist positsiooni hoidev HC Kehra / Horizon Pulp & Paper on neli vooru enne vaheturniiri juba kuue punkti kaugusel.

«Kahte esimest me enam ei püüa, aga kui nüüd Viimsile kaotame, siis peame Servitit või Kehrat näpistama, et kolmandale kohale pretendeerida,» vaagis Koks tabeliseisu. «Me ei mõtle sellele, et pole Viimsist tänavu jagu saanud. Viimastel aastatel oleme nendega võidelnud pronksi peale ning meiega mängimine motiveerib neid,» lisas ta.

Viimsi juhendaja Ain Pinnonen jäi meeskondi kõrvutades tagasihoidlikuks. Ta oli veendunud, et vastased on võrdsed, ehkki tänavu on neil olnud rohkem õnne.

«Turniir on jõudnud sellisesse faasi, kus meeskonnad vaatavad, kellega oleks play-off’is kõige parem mängida. Kui võrrelda Servitit ja Kehrat, siis nende tasemel pole suurt vahet, kuid Põlvasse on kurnavam sõita kui Kehrasse,» arutles Pinnonen.

HC Viimsi / Tööriistamarket kaotas eelmises voorus Kehrale kolme punktiga. «Tegime skoori vaid tagaliinist. Nüüd peame joonemehe ja ääred mängu sisse saama ning mitte ainult väravate viskamise poolest,» nentis treener.