Keskerakonna endise liidri Edgar Savisaare kaitsjal Oliver Nääsil on oma sõnul kolme eksperdi kinnitus selle kohta, et Savisaare tervis on kohtuprotsessil osalemiseks liiga halb. Riigiprokuratuur seevastu ei näe asjaolusid, mis võiksid Savisaare kohtupidamisest eemale jätta.