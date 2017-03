Koera ründamine Viljandis pole kinnitust leidnud

15. märtsi Sakala kirjutas, kuidas kaks päeva varem Hiie puiesteel koeraga jalutanud neiu oli väidetavalt sattunud kokku kahe purjus mehega, kes ähvardasid vägivallaga teda ja tema koera, lasid nende pihta pipragaasi ja üritasid koerale rotimürki sööta.

Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill ütles, et politsei võttis laekunud teadet võimalikust ründest tõsiselt ning asus kiiresti selgitama selle üksikasju.

"Mitte ainult Viljandi, aga kogu Eesti vaates oli tegu äärmiselt ebatavalise rünnaku kirjeldusega,« rääkis Lill. »Pole just tavaline, et purjus inimene kannab taskus rotimürki ning puistab seda loomade mürgitamiseks kõnniteele. Loomaomanike rahustuseks saame öelda, et sündmuspaigalt rotimürki või sellega sarnanevat ainet ei tuvastatud ning politseile pole ka teada, et kusagil mujal keegi sel moel tegutsedes loomadele kahju oleks tahtnud teha. Pealegi on rotimürgi mõju vahetus seoses selle koguse ja looma kehakaaluga ning uuemad rotimürgid on valmistatud nii, et koduloomadele need mõju ei avalda."

Piirkonnavanema sõnul kuulati sündmuskoha kontrollimise kõrval tunnistajana üle koera omanik, vesteldi lähedastega, kontrolliti võimalike tunnistajate olemasolu ning otsiti teisi võimalikke tõendeid kirjeldatud ründe kohta. "Paraku ei ole kirjeldusele vastavaid mehi ega teisi tõendeid seni leitud."

Et asjaolud on väga segased ja info vastuoluline, palub politsei endiselt tunnistajate abi. Kõigil, kes nägid 13. märtsil kella 15 paiku Viljandis Hiie puiesteel või selle kõrvaltänavatel kõnealust koeraomanikku või kahtlasi isikuid, kes võiks vastata väidetavate ründajate kirjeldusele, palutakse sellest teada anda telefonil 433 8953, 433 8955 või e-posti aadressil meelis.lill@politsei.ee.