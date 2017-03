Õpetajate keskmine palk jõuab veel tänavu 1300 euroni

Arutades õpetajate töötasu kasvu järgmisel aastal, rõhutas minister Reps, et see on endiselt eelarveprioriteet. «Sellel aastal said omavalitsused riigilt õpetajate töötasuks juurde üle kaheksa protsendi lisaraha. Arvestades, et detsembris ületas õpetajate keskmine palk 1200 eurot, on igati realistlik, et aasta lõpuks jõuab Eesti õpetajate keskmine töötasu 1300 euro juurde,» ütles minister.

Mailis Reps / Marianne Loorents

Minister Reps märkis, et haldusreformiga omavalitsuste võimekus kasvab ning see peegeldub kindlasti ka hariduse rahastamises ja õpetajate palgas.

Õpetajate palga jätkuvasse kasvu annab oma osa ka riiklik põhikoolide korrastamiseks mõeldud investeeringutoetus.

Eelmise aasta lõpus ületas Eesti üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk esimest korda 1200 euro piiri, jõudes 1208 euroni.Tänavu said omavalitsused 211,7 miljonit eurot õpetajate palgatoetust, mis lubab tõsta õpetajate palku sel aastal kahel korral. Jaanuarist tõusis õpetajate miinimumpalk 958 eurolt 1000 euroni ja septembrist tõuseb 1050 euroni.