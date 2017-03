Tüdrukutel tuleb oma jalgpallipidu

Jalgpallipidu algab kell 10.30 registreerimisega, festival kestab kella 13-ni. Päeva jooksul saavad noored jalgpallihuvilised treenerite käe all osa mitmesugustest harjutustest ja mängudest. Üritusele on oodatud kõik 5–14-aastased tüdrukud, varasem kokkupuude jalgpalliga pole tähtis. Kingitusena ootab kõiki osalejaid lahe T-särk. Festival on osalejatele tasuta.

Eelmisel aastal osales Eeti eri paikades jalgpallifestivalidel rekordiliselt 545 tüdrukut, kellest lausa 348 polnud varem treeningutel osalenud.