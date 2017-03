​18. märtsil ilmunud artiklis «Valimised tulevad. Kes töötab, kes remondib teid, kes lubab muid muutusi» on ekslikult kirjas, nagu oleks Madis Timpson olnud noortevolikogu eesotsas 2015. aasta aprillist 2016. aasta oktoobrini. Õige on, et 2015. aasta septembris asus tema asemel noortevolikogu juhiks Oliver Muni ning kui too linnavolikogust ajutiselt lahkus, määrati samale kohale 2016. aasta oktoobris Gert Elmaste.