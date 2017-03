Raamatuid on võimalik tagastada Viljandi linnaraamatukogu teeninduslettides ja panna välisukse juures asuvasse tagastuskasti, kuid pikaajalistel võlglastel palutakse kasutada esimesena nimetatud varianti. Viivist on võimalik tasuda teeninduslettides ja pangaülekandega Viljandi linnaraamatukogu arvelduskontole, mille leiab asutuse kodulehelt.

​Maikuust hakkavad need inimesed, kel on vähemalt pool aastat Viljandi linnaraamatukogusse raamat tagasi viimata, saama inkassofirmalt kirju. Seega on pikaajalistele võlglastele jäänud veidi üle kuu aega ajada raamatukoguga asjad korda nii, et kohtutäituri tasu ei pea maksma.