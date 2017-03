Inimene, kes on jätnud lugemisvara raamatukogule õigeks ajaks tagastamata, ei ole kindlasti mingi kriminaal. Enamasti ei ole seda ka niisugune inimene, kel on linna ees mõni raamatukogu viivisest kraadi võrra kangem võlgnevus. Seetõttu suhtutakse neisse tavaliselt väga leebelt: tuletatakse asja meelde ja palutakse viisakalt see korda ajada. Kurjas toonis kirjadeni jõudmiseks peab võlg pikka aega püsima. Ja kurjast jutust edasi teinekord ei mindagi.