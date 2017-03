Kodumaalt. Tarwastu-Mustlast. Elu läheb meie alewis ikka täbaramaks. Kõige halwem lugu on piatoiduse küsimusega. Rukki puudast nõutakse 5 kuni 6 rubla. Otre ei saa miski hinna eest. Alewi elanikud lootsid Wenemaa rukiste peale, aga täna päewani ei ole see pärale jõudnud. Walda mööda käiwad wilja ülesostjad ringi, kes peremeestele ennekuulmata hinda maksawad. Ka liha hinnad on hirmsaste tõusnud.