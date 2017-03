Kalender ütleb, et eile kell 12.29 algas kevad. Viljandis oli sel ajal õhutemperatuur nullis ning sadas vaheldumisi lörtsi ja vihma. Et tänavune talv oli lumevaene ja üsna soe, jäid küllap paljudel suusad ja kelgud hoopis kapist välja võtmata, aga ühel pisikesel poisil jagus nutti ja tahtmist, et kelguga porilombist viimast võtta. Pildile püütud väikemees rühkis kevadele vastu kelgu seljas. Vaja oli vaid toekamat kaigast, millega hoogu lükata.