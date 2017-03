Kolm aastat Krimmi annekteerimisest

Mõistagi ei olnud Kiievi sündmused kõigile meeltmööda. Kas nägi Kreml selles suurema geopoliitilise heitluse episoodi, tundis hirmu järjekordse värvilise revolutsiooni ees enda ukse all või adus võimalust president Vladimir Putini populaarsuse kiireks suurendamiseks – selge on see, et Kremlile toonased sündmused sugugi ei meeldinud.

Venemaa esimeseks ohvriks Ukrainas langes just Krimm. Okupatsiooni ja anneksiooni õigustamiseks korraldati seal 16. märtsil ebaseaduslik «referendum». 18. märtsil 2014 annekteeris Venemaa Krimmi. Esimest korda pärast Teist maailmasõda muudeti Euroopas sõjalise jõuga riigipiire.

RAHVUSVAHELISTES suhetes ei ole tülide puhkemine kaugeltki välistatud, olgu siis arusaamade, nõudmiste või lihtsalt uskumuste pinnalt. Rahu alalhoidmiseks ja riskide maandamiseks on loodud rahvusvahelise õiguse normid.

Euroopa riikide omavahelisi suhteid määratleb lisaks ÜRO põhikirjale 1975. aasta Euroopa julgeoleku ja koostöö konverentsi Helsingi lõppakti kümme alusprintsiipi, millest esimesed on riikide suveräänsuse austamine, rahvusvaheliselt kindlaks määratud piiride puutumatus ning hoidumine territoriaalse terviklikkuse kahjustamisest jõu abil või sellega ähvardades. Ühtlasi on seal printsiip, et igal riigil on õigus valida liite ja liitlasi. See annab Ukraina valitsusele täieliku õiguse sõlmida näiteks assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga. Rääkimata 1994. aasta Budapesti memorandumist, millega Vene Föderatsioon kinnitas Ukraina terviklikkust tema senistes piirides.

Asi on põhimõttes. Just ülalmainitud õigusnormide rikkumine tõi kaasa Lääne ja Vene suhete madalseisu. Nii Euroopa Liit kui USA, samuti ÜRO Peaassamblee ja suur rahvusvaheline üldsus mõistsid Krimmi annekteerimise hukka.

Krimm on Ukraina osa ja jääb selleks. Vene võimude viited ajaloole, nende Krimmis korraldatud referendumile või korruptsioonile Ukrainas kõlavad tagantjärele viletsa eneseõigustusena. Venemaa mis tahes õigustused ei pea paika, sest riikidevahelisi suhteid reguleerib rahvusvaheline õigus, mille põhimõtted on kõnealuses küsimuses täiesti selged.

Tõsi, Krimmi hõivamine suurendas president Putini populaarsust märgatavalt. Ometi on selge, et sanktsioonide all, normaalse kaubavahetuseta, välisinvesteeringuteta ja moodsa tehnoloogiata ei ole Venemaa võimeline moderniseeruma. Jõuliste, ent lühinägelike sammudega on võimalik pälvida tähelepanu, kuid oma rahvast sellega pikemas perspektiivis ära ei toida.

VENEMAA ASUS Krimmi kohe oma sõjalistes ambitsioonides ära kasutama. Hiljuti loodud 32. armeekorpus on alates 1. detsembrist 2016 poolsaarel täies sõjalises valmisolekus. Veebruari alguses loodi juba järgmine, 22. armeekorpus. Moskva on lühikese ajaga Krimmi poolsaare täielikult integreerinud Venemaa sõjalisse struktuuri ning muutnud selle eelpostiks oma mõjupüüdlustes Musta mere, aga ka Lähis-Ida kontekstis. Samuti korraldab Venemaa Krimmis ulatuslikke sõjalisi õppusi.

Ei ole üllatav, et sellistes tingimustes on inimõiguste olukord Krimmis aina halvenenud. Rikutakse kogunemis-, väljendus- ja usuvabadust. Kohaliku põlisrahva krimmitatarlaste esindusorgan Medžlis kuulutati äärmusrühmituseks. Hulk kohapealseid juhte on kas vangistuses või koduarestis, Kiievis elavatel Refat Tšubarovil ja Mustafa Džemilevil on keelatud Krimmi siseneda. Moskva keskvõimust sõltumatutele usukogukondadele on kehtestatud mitmesuguseid piiranguid. Hulk aktiviste ja ajakirjanikke on vangistatud või jäänud teadmata kadunuks, sõltumatud meediaväljaanded on suletud. Rahvusvahelistel inimõiguste kaitsjatel puudub ligipääs Krimmile. Ukraina inimõiguste ombudsman on pääsenud vaid korra mõneks tunniks poolsaarele ning ka siis sai ta kohtuda ainult kolme poliitvangiga.