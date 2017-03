Paras buss

Kolmes pikkuses saada oleval Toyota Proace Versol on kaks tuletist: Peugeot Traveller ja Citroën Spacetourer. Kõik need rajanevad tagaistmeteta kaubikul, mis kannab nimesid Toyota Proace, Peugeot Expert ja Citroën Jumpy.

Üheksakohalise Toyota Proace Verso juhi käetugi näeb välja nagu flööt, millele on ülikonnasokk otsa tõmmatud. Umbes sama praktiline on see kah.