Mitte alistuda, see on tähtsaim, mida õpetasid, Kalju

"Mitte alistuda. See on kõige tähtsam sinult õpitud elutarkus. Ka sina ise ei alistunud eluraskustele ega ebameeldivustele," kõneles Allik.

""Sajandist pikem on päev" oli minu arvates sinu tugevaim roll, Kalju. See oli osatäitmine, mis muutis su saatust, sest tõi su Viljandisse. Ja sa jäidki siia."

Raivo Trass lõi oma kõnes kujutluspildi, kus teispoolsuses tervitavad Kalju Komissarovi tema tähtsaimad kujundajad ja kaasteelised: Helmi Tohvelmann, Grigori Kromanov, Voldemar Panso ja teised.

"Varsti, peale puhastumist, saad sa kokku nendega, kellest oled väga hoolinud," kõneles Trass. "Suuril silmil küsivad nad: miks tuleb Kalju nii vara? Ent lausuvad siis: kui juba tuled, siis võta kaasa värske vaim, rõõmus meel ja nõtke keha. Ja pea meeles - ei mingeid vihpurskeid. Meil siin ei ole kasutusel Volli hüüatust "Ei usu", mida sinagi kasutasid. Meie siin usume kõike. Arvatagu seal- või siinpool mida tahes."

"Ärme unustame kedagi. Ärme kedagi unusta," lõpetas Raivo Trass oma hüvastijätu.

"Sinu õpilased valgustavad sulle nüüd teed," lisas Kalju Komissarovi ametijärglane Kultuuriakadeemias, Garmen Tabor.

Veel kõnelesid kultuuriminister Indrek Saar, riigikogu liige ja Komissarovi kolleeg Ain Lutsepp, Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen ja mitmed teised.

Seejärel kogunuesid biitlite laulu "All you need is love" saatel lavale kõik, kes pidanud Kalju Komissarovit oma õpetajaks, kolleegiks, sõbraks.

Kalju Komissarovi lapsed, poeg Johannes ja tütar Liisa-Maria meenutasid oma kõnedes isa kui teenäitajat.

Komissarovi tütar luges katkendi Boriss Pasternaki "Doktor Živagost".

"Millena te end mäletate? Millist osa endast olete endale teaduvstanud? Oma neere, maksa, veresooni? Ei. Mida iganes te ka ei püüaks meenutada, alati tabate end välistes ilmingutes. Teotsemises, oma käte tegevuses, keset perekonda ja teisi inimesi. Pange nüüd hästi tähele: inimene teistes inimestes ongi inimese hing," tsiteeris Liisa-Maria Komissarov raamatustseeni, kus doktor Živago vastab raske haiguse käes vaevleva Anna Ivanvovna murele, mis saab tema kehast, hingest ja teadvusest pärast surma edasi.

"See siin ei ole Komissarov," ütles tütarlaps seejärel sargale näidates. "Tõeline Komissarov elab väiksemate ja suuremate killukestena edasi kõigis neis," lausus ta ja viipas kümnetele lavale kogunenud inimestele.

Rakvere teatri kunstilise juhi Üllar Saaremäe gongilöögi kume kaja jäi saatma musta autot, milles Kalju Komissarovi põrm Ugala eest lahkus.