TÄNAVAKÜSITLUS. Milliseid töid toob teile kaasa homme algav kevad?

Hanna Jõgi. Foto: Elmo Riig.

Hanna Jõgi: "Minu jaoks algab kevad siis, kui saan esimest korda autot pesta. See on veel tegemata. Teiseks märgiks on see, kui saab muru niita. Siis on kevad täielikult kohal. Tänase ilma järgi otsustades tundub, et auto tuleb ikka enne puhtaks pesta, kui muru kallale minna. Meil on ka hiljuti soetatud maakodu, kus tegemisi jätkub kogu perele."

Maigi Tilga. Foto: Elmo Riig.

Maigi Tilga: "Kuna me elame kortermajas, siis esimene töö on akende pesemine. Maakodus tuleb oksi lõigata. Kevadeigatsus on väga suur, juba detsembrist saadik ootame. Talv on raske ja pime taluda."

Pilvi Käärik. Foto: Elmo Riig.

Pilvi Käärik: "Aiamaal saab toimetada hakata. Meil on oma maja, nii-et tööd jagub: okste lõikus ootab, muru riisumine. Talv on olnud hea puhkuse aeg, käed juba veidi sügelevad tööde järele. Istikud on meil juba aknalaual: sööme oma kasvatatud salatit ja ka tomatitaimed on kenasti kosunud."

Raimo Jakson. Foto: Elmo Riig.

Raimo Jakson: "Hirmsaid töid! Murud ja värgid ootavad. Suvilas juba kõpitsemine käib, muruplatsile oleme rehaga kallale läinud. Mul on märtsis ka sünnipäev, nii-et kõik on uus: aastaring ja uued tegemised. Elu on ilus!"