Piltuudis. Veljeni ulatuv pori pole haljasalal parkijale mingi küsimus

"Toome tänav 10 maja Säästumarketi-poolse otsa juures kiputakse alatihti haljasalale parkima," rääkis Salumäe. "Suviti ja kuiva ilmaga ei ole probleemi – muru kannatab selle välja. Kui aga maa on märg, muudavad autorattad haljasala mudaseks. Enamik autoomanikke oma masinaga siis sinna enam ei trügi, mõnele ei ole see aga nähtavasti probleemiks."

Pildil näha olev Mercedes pargib Salumäe kinnitusel murule tekkivas mülkas tihti.

Mida ütleb liiklusseadus?

Paragrahvis 21 seisab: "Sõidukit ei tohi peatada haljasalal ilma selle omaniku või valdaja loata."

Paragrahvis 45 on aga öeldud: "Sõidukiga ei tohi sõita haljasalale või sellel sõidukite liiklemise tagajärjel kujunenud pinnasteele või väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks ilma maaomaniku või -valdaja loata."

Paragrahvi 92 kohaselt võib sõiduki teisaldada valvega hoiukohta, kui see on pargitud nii, et see kahjustab teed või haljasala.